Da sabato (7 febbraio), a Campobello di Licata, funzioni religiose “” Sante 40 Ore””. Si concluderanno il 17 febbraio. Le funzioni saranno curate dal h Clero.

Sino al giorno 8,” “Sante 40 Ore”” nella Chiesa B. M. V. Immacolata.

9-11:Chiesa San Giuseppe.

12-14: Chiesa B. M. V. Lourdes.

16-17 Chiesa Gesu’ e Maria.

Dalle ore 10, Santa messa, Esposizione eucaristica, recita dell’Angelus e Ora media.

Dalle ore 15: “” Coroncina della Divina Misericordia””, preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, vespri e benedizione solenne.

Sabato 7 e 14 Febbrario:

dalle ore 10: Santa messa, Esposizione eucaristica, Angelus e Ora media.

Dalle ore 15:” “Coroncina della Divina Misericordia” “, preghiera comunitaria e Santo Rosario.

A seguire, dalle ore 18,30: reposizione del Santissimo Sacramento, Santa messa, Esposizione eucaristica, vespri e benedizione solenne.

Giovanni Blanda