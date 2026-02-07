Il settore Affari Generali del Comune di Campobello di Licata ha ufficializzato, attraverso un atto amministrativo, i dati relativi alla riscossione dei proventi per le Carte di Identità Elettroniche (Cei).
Dallo stesso documento emergono diverse voci di bilancio:
Entrate totali: 12 mila euro
Riscossioni precedenti: – – – – – – –
Riscossioni con l’atto odierno: 1.589,50 euro
Residui da conservare: 10.419, 50 euro
Il provvedimento è stato inoltrato al settore Affari Finanziari, diretto da Antonio Fortunato Domenico Pitrola, per completare gli adempimenti contabili necessari.
Questa procedura rientra nell’ordinaria attività di gestione finanziaria del Comune di Campobello di Licata, volta a garantire la massima trasparenza sull’utilizzo dei fondi derivanti dai servizi pubblici erogati ai cittadini.
Giovanni Blanda