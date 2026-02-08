“In poche ore abbiamo trovato la soluzione e da Lunedì 9 Febbraio sarà presente il medico vaccinatore assistito dal nostro concittadino Roberto Gravotta”. Lo annuncia il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, contattato dal coordinatore del distretto igiene pubblica di Canicattì Dott.ssa Rinaldo, per informarlo dell’arrivo di un medico al centro vaccinazioni. Il primo cittadino ieri aveva inoltrato richiesta al Direttore Generale dell’ Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci e all’assessore regionale alla Salute, Faraoni.

Le prestazioni sanitarie saranno rese dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12.30 il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 . È preferibile ricevere prenotazioni telefoniche utilizzando il seguente numero telefonico 0922/733727 dal lunedì al giovedì osservando il seguente orario dalle 12.30 alle 13.30 .

“Adesso dobbiamo risolvere la questione del pediatra. Confido nella collaborazione con l’Asp di Agrigento”, ha detto il primo cittadino.