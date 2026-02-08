

Il sindaco Vito Terrana interviene direttamente sul fronte della gestione dei rifiuti solidi urbani, annunciando misure più stringenti per monitorare e migliorare il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale.

In una nota ufficiale indirizzata alle ditte Iseda, Icos ed Ecoin – responsabili della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti – il primo cittadino comunica di aver deciso, dopo un incontro con i responsabili delle aziende, di imporre la redazione e il rilascio quotidiano di una relazione sull’esecuzione del servizio.

«Per seguire meglio il servizio di igiene ambientale – scrive il sindaco Terrana – dopo esserci riuniti con i responsabili, ho deciso di scrivere alle ditte affinché giornalmente rilascino relazione giornaliera sull’esecuzione del servizio. Sempre più attenzione».

La scelta del sindaco arriva in un momento in cui la qualità della raccolta differenziata e la regolarità del passaggio dei mezzi continuano a essere al centro di segnalazioni da parte di cittadini e commercianti. L’obiettivo dichiarato è quello di avere un monitoraggio costante e immediato: ogni giorno le ditte dovranno documentare puntualmente le zone coperte, eventuali criticità riscontrate (come cassonetti pieni non svuotati, strade non percorse o ritardi), quantità di rifiuti raccolti per frazione e stato generale del servizio.

Giovanni Blanda