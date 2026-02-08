Avviso pubblico del Comune di Campobello per la concessione di un contributo/rimborso totale della spesa sostenuta per la refezione scolastica, Le istanze si possono scaricare dal sito istituzionale dell’Ente : www.comune.campobellodilicata.ag.it o si possono ritirare dalla portineria del Municipio, sito in Piazza XX Settembre.
La presentazione della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità:
– direttamente all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
– tramite PEC all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it.
Bisogna specificare nell’ oggetto: ” Istanza di concessione contributo economico/rimborso totale per sostenere le famiglie nelle spese connesse alla retta della refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia pubblica statali – A.S. 2025/2026 “.
La scadenza e’ alle ore 13 del prossimo 2 marzo.
