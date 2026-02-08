

Sono questi gli obiettivi che la lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”,

vuole perseguire attraverso la presentazione di un atto di indirizzo

amministrativo in materia di personale, inviato al Presidente del Consiglio

comunale, Giuseppe Passarello, per sottoporlo al consiglio comunale:

migliorare la capacità gestionale dell’amministrazione comunale, mediante

l’incremento delle ore settimanali dei dipendenti a tempo parziale in

servizio presso il comune di Naro, e garantire un’esistenza libera e

dignitosa al personale, in linea con i principi della Costituzione.

Negli ultimi anni, quasi tutte le unità di personale dipendente a tempo

pieno e indeterminato in servizio presso il comune di Naro sono andate in

pensione, per raggiungimento del limite di età.

Le unità di personale rimaste in servizio sono costituite da dipendenti part-

time con orario di lavoro ridotto, tra le 18 – 24 ore settimanali. Una

dotazione organica insufficiente a far fronte a tutte le incombenze del

Comune, con la conseguenza che l’andamento generale dell’attività

amministrativa, nei diversi settori di competenza dell’Ente, ha subito

rilevanti rallentamenti a discapito dell’espletamento dei servizi in favore

della comunità locale.

Si tratta di una situazione generalizzata che riguarda anche tutti gli altri enti

locali della Sicilia, ma che diventa più pesante nei Comuni in dissesto

finanziario.

Per far fronte a questa criticità l’Assemblea Regionale Siciliana con la legge

di stabilità per l’anno 2026 ha incrementato di due ore l’utilizzazione del

personale part-time a carico dei fondi regionali e in servizio presso i comuni

degli enti locali. Un numero di ore comunque estremamente esiguo per

risolvere l’operatività gestionale dei comuni.

Con l’iniziativa assunta dalla lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”, si

vuole superare queste difficoltà impegnando l’Amministrazione comunale

a verificare e quantificare gli spazi finanziari esistenti a seguito del

collocamento in quiescenza del personale a tempo pieno, per

incrementare, in maniera stabile e duratura, la prestazione professionale

del personale part-time del comune avvicinando gradualmente le ore

settimanali a quelle del personale a tempo pieno.

E pensando anche al personale in servizio con 20 ore settimanali,

provenienti dal precariato a carico del fondo nazionale, per i quali la

finanziaria regionale non ha previsto incrementi orari finanziati dalla

regione.

Si vogliono così migliorare e potenziare i servizi locali ed accelerare i

procedimenti amministrativi, e, al contempo, si vuole garantire a tutti i

lavoratori dipendenti a tempo parziale del comune una retribuzione

sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa, propria e della propria

famiglia, in linea con i principi della Carta costituzionale.