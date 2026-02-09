Albo unico delle persone idonee all ‘ufficio di scrutatore elettorale, depositato presso la segreteria del Comune di Campobello di Licata.
L’ Albo unico elettorale trasmesso alla segreteria comunale con i verbali della Commissione elettorale.
Avverso le decisioni della Commissione elettorale comunale e’ possibile ricorrere alla Commissione elettorale circondariale, entro 10 giorni dalla scadenza. (imminente). Tutta la documentazione è inserita nell’albo Pretorio on line comunale.
Giovanni Blanda
