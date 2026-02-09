Le Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo di Naro sono ufficialmente iscritte nel REIS – Registro delle Eredità Immateriali Siciliane, il registro istituito dalla Regione Siciliana per la tutela e la valorizzazione delle espressioni identitarie e delle tradizioni culturali dell’Isola.

Il riconoscimento sancisce il valore storico, antropologico e culturale di una delle più antiche tradizioni sacre rappresentative della Sicilia. Documentate da fonti manoscritte e cronache storiche, le rappresentazioni naresi costituiscono da secoli un patrimonio vivente che intreccia teatro popolare, fede, memoria collettiva e partecipazione comunitaria. Oltre cento figuranti, costumi storici, scenografie naturali nel centro storico e una narrazione drammaturgica tramandata nel tempo rendono queste rappresentazioni un unicum nel panorama delle manifestazioni pasquali siciliane. Le scene si sviluppano lungo i giorni della Settimana Santa, culminando nei riti del Venerdì Santo e nell’incontro pasquale de “A Sguondru”.

L’iscrizione al REIS comporta tutela istituzionale, riconoscimento ufficiale del valore culturale, inserimento nei circuiti di promozione regionale, sostegno alla documentazione e alla trasmissione intergenerazionale, oltre alla possibilità di accedere a percorsi di valorizzazione e progettualità culturali dedicate al patrimonio immateriale.

Ringraziamenti istituzionali

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Maria La Matina, al dott. Giacomo Lipari della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, al Soprintendente dott. Vincenzo Rinaldi, e all’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana – Commissione REIS, per il lavoro di valutazione e tutela.

Riconosciuto inoltre il merito dell’Associazione Culturale Camico – iContemplAttivi di Naro e del suo leader Massimiliano Arena, promotori della salvaguardia e della continuità della tradizione.

Prospettive e calendario

Le prossime Sacre Rappresentazioni si svolgeranno dal 29 marzo al 19 aprile, con un programma che coinvolgerà l’intero centro storico e le principali chiese cittadine. Sono previste iniziative di studio, produzione audiovisiva, attività didattiche e azioni di promozione culturale legate al nuovo status REIS.