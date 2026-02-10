AICA comunica che, a partire da oggi 10 febbraio 2026, a seguito del confronto istituzionale e dell’accordo raggiunto con gli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso AICA, e in raccordo con il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, il servizio di trasporto idrico sul territorio comunale riprenderà regolarmente secondo modalità condivise, organizzate e improntate alla tutela dell’interesse collettivo.

Il ripristino del servizio avviene nel pieno rispetto del contratto sottoscritto con AICA e delle regole del Servizio Idrico Integrato, con l’obiettivo di ristabilire ordine, continuità del servizio e legalità, a beneficio dell’intera comunità.

Modalità operative del servizio e contatti diretti

Il servizio di trasporto idrico verrà svolto dagli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso AICA, che opereranno in autonomia, ricevendo le richieste direttamente dai cittadini tramite contatto telefonico ai numeri dedicati.

A tal fine, AICA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco ufficiale degli autobottisti autorizzati, con i relativi recapiti, così da garantire trasparenza, chiarezza e immediata accessibilità per l’utenza.

Gli autobottisti potranno servire:

utenti regolarmente allacciati ad AICA;

utenti in fase di regolarizzazione, che abbiano presentato:

istanza completa tramite PEC, oppure

domanda di nuova utenza o regolarizzazione presso gli sportelli AICA.

Il rispetto di tali condizioni consente di garantire continuità del servizio, correttezza delle operazioni e tutela della legalità, evitando situazioni di irregolarità e assicurando pari trattamento a tutti i cittadini.

Quattro punti di carico dedicati e personale AICA presente

Per assicurare efficienza operativa e rapidità del servizio, AICA ha messo a disposizione degli autobottisti quattro punti di carico dedicati, presidiati da personale AICA, incaricato di gestire e coordinare le operazioni di carico delle autobotti.

Questa organizzazione consente di:

garantire la continuità del servizio ai cittadini;

sostenere concretamente il percorso di regolarizzazione delle utenze;

assicurare tracciabilità, sicurezza e tutela igienico-sanitaria.

Legalità, collaborazione e responsabilità condivisa

AICA prende atto con favore del senso di responsabilità dimostrato dagli autobottisti che hanno scelto di lavorare in squadra con il gestore pubblico, contribuendo a ristabilire un clima di tranquillità e fiducia sul territorio.

Il rientro alla piena operatività del servizio autobotti rappresenta un passaggio fondamentale verso la normalizzazione del servizio idrico a Canicattì, nel segno della legalità, della collaborazione istituzionale e della tutela dei cittadini.

AICA ribadisce la propria piena disponibilità a lavorare al fianco del Comune, degli operatori e dei cittadini, convinta che solo un percorso condiviso e trasparente possa garantire un servizio idrico equo, sostenibile e duraturo.