Ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio ad Agrigento sono stati impegnati nel fine settimana appena trascorso in una serie di controlli che ha interessato il settore dei panifici.

In un panificio di Favara sono stati trovati 3 lavoratori in nero su 7 presenti, e sono state rilevate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli ispettori hanno, pertanto, sospeso l’attivit? imprenditoriale per lavoro nero, per un importo di 2.500 euro, ed hanno elevato un provvedimento di prescrizione per omessa di sorveglianza dei lavoratori, nonch? per omessa formazione/informazione sui rischi.

Sono state elevate ammende per un totale di oltre 5.000 euro, cui si aggiunge la maxi-sanzione per lavoro nero per un importo di 17.500 euro.