per la concessione di un contributo/rimborso totale della spesa sostenuta per la refezione scolastica, le istanze si possono scaricare dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.campobellodilicata.ag.it o si possono ritirare dalla portineria del Municipio, sito in Piazza XX Settembre. L’ente ricorda che la presentazione della domanda può avvenire secondo una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. tramite PEC all’indirizzo protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it.
Bisogna specificare nell’ oggetto: ” Istanza di concessione contributo economico/rimborso totale per sostenere le famiglie nelle spese connesse alla retta della refezione scolastica presso le scuole dell’ infanzia pubblica statali – A.S. 2025/2026 “.La scadenza il prossimo 2 marzo.
Giovanni Blanda