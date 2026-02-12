Intervento del sindaco Vito Terrana sul tratto pericoloso della strada statale 557 Campobello di Licata – Ravanusa:

“” L’Anas ha prontemente raccolto le richieste della nostra amministrazione e dell’ amministrazione comunale di Ravanusa.

È stato ripristinato il regolare canale di convogliamento delle acque meteoriche e dei terreni limitrofi .

Al momento le acque sono convogliate e non sversano nel manto stradale potendo percorrere la SS 557 in sicurezza, si raccomanda comunque la prudenza ed il rispetto delle regole.

Ringrazio i tecnici Anas, geom. Gramaglia e l’ingegnere Farinella per aver l’intervento effettuato””.

Giovanni Blanda