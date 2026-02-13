Ordinanza del Comune di Campobello di Licata, firmata dal sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre, nel giorno di Sabato 13 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, per una sfilata in maschera, con la partecipazione degli alunni della scuola dell ‘infanzia e primaria. Sono esclusi al rispetto della disposizione le forze di polizia, i mezzi di soccorso pubblico ed il trasporto di persone i valide.
L’ ordinanza e’ emanata per regolare la circolazione varia e garantire sicurezza e ordinata movimento pedonale nelle aree interessate.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre per eventi carnevale
