Ordinanza del Comune di Campobello di Licata, firmata dal sindaco Vito Terrana. Disposta la chiusura al traffico veicolare di Piazza XX Settembre, nel giorno di Sabato 13 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, per una sfilata in maschera, con la partecipazione degli alunni della scuola dell ‘infanzia e primaria. Sono esclusi al rispetto della disposizione le forze di polizia, i mezzi di soccorso pubblico ed il trasporto di persone i valide.

L’ ordinanza e’ emanata per regolare la circolazione varia e garantire sicurezza e ordinata movimento pedonale nelle aree interessate.

Giovanni Blanda