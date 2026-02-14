Attimi di grande paura nel quartiere Oltreponte. Un incendio è divampato dopo un’esplosione all’ultimo piano di uno stabile di via Carso nei pressi della scuola elementare Angelo Parla. Sul posto i Vigili del Fuoco, i reperibili del Comune e ambulanze del 118. Il bilancio è di due ustionati, marito e moglie trasferiti in ospedale.
Esplosione in appartamento, marito e moglie ustionati a Licata
