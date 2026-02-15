La ditta A. D. e C. M. N. ha beneficiato di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Campobello di Licata
La licenza concessa per la realizzazione di un fabbricato composto da 2 elevazione fuori terra, da destinare ad abitazione, in via Giolitti, in zona “” C1″”(Aree residenziali di espansione) del vigente Piano regolatore generale.
L’inizio dei lavori e’ stabilito entro 1 anno dalla concessione della licenza, da ultimare entro 3 anni.
Il Progettista e’ l’ingegnere Giuseppe Domenico Maria Serravillo.
Giovanni Blanda
