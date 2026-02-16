Un grave incidente è avvenuto a Favara. In viale Stati Uniti, un giovane straniero a bordo di un monopattino è stato investito da un’auto. Il conducente dell’auto ha subito chiamato i soccorsi e ha assistito il ferito fino all’arrivo degli operatori sanitari. Il ragazzo, a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Le condizioni del ragazzo sono attualmente stazionarie.
Favara, a bordo di un monopattino viene investito da auto: ferito un giovane
