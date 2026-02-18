Il Centro per l’Impiego di Agrigento, attraverso il Servizio IDO, organizza il Job Day dedicato a MSC Crociere, realizzato in collaborazione con Leader School, realtà di riferimento nella formazione linguistica e Ambasciatore ufficiale delle competenze linguistiche per MSC. L’iniziativa segna un passaggio di rilievo e di innovazione nel panorama delle politiche attive del lavoro: è la prima volta che MSC Crociere sceglie un Centro per l’Impiego come partner operativo, riconoscendo il valore del territorio e nel CPI di Agrigento un interlocutore strategico capace di attivare percorsi innovativi di incontro tra cittadini e opportunità anche internazionali.

Per poter partecipare alla selezione è necessario candidarsi all’indirizzo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlm5JHaOdUHIhb6vAWEDNbECuph3wK1MxuXqBh7OWaPkLvlw/viewform

Al termine della valutazione preliminare del profilo, se risulterà in linea con la posizione richiesta, riceverai una e mail dai recruiters MSC contenente un link per svolgere un test di lingua inglese. Questo passaggio è fondamentale per definire il tuo livello linguistico e completare la valutazione complessiva della tua candidatura.

L’evento è a numero chiuso. Dopo l’invio del modulo, solo i candidati ritenuti idonei a sostenere il colloquio riceveranno una e mail dal CPI di Agrigento (Servizio IDO) con tutte le istruzioni per partecipare all’evento che si terrà il 04 MARZO 2026 dalle 08:30/09:00 alle 13:30; dalle 14:30 alle 17:00. Le adesioni si chiuderanno entro le ore 14:00 del 27 Febbraio 2026

Le posizioni aperte riguardano diverse aree operative, tra cui intrattenimento, vendita e servizi agli ospiti, wellness & fitness, ristorazione/cucina e area tecnica. Si rivolgono sia a giovani con esperienze lavorative già maturate e desiderosi di intraprendere un percorso professionale internazionale, sia a professionisti che hanno operato in contesti dinamici o nel settore crocieristico e intendono proseguire la propria crescita in un ambiente altamente qualificato.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla lungimiranza e fiducia del Dirigente del Centro per l’Impiego di Agrigento, Dott. Pasquale Patti. Fin dall’inizio il dirigente ha riconosciuto il valore strategico per il territorio, affidandone il coordinamento alla Dott.ssa Caterina Schirò, Funzionario del CPI di Agrigento e Coordinatrice del Servizio IDO – Incontro Domanda Offerta di Lavoro che ha coinvolto MSC grazie al supporto di Fabio Cappelano, CEO di leder school, in un percorso di collaborazione finalizzato alla realizzazione di attività utili e di forte impatto per il territorio, con particolare attenzione alla creazione di nuove opportunità occupazionali e al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività regionali finalizzate al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, alla promozione dell’occupazione e al sostegno alla mobilità professionale.

La giornata del 4 marzo diventa così il simbolo di un nuovo modo di fare politiche attive: dinamico, aperto, orientato alla collaborazione tra pubblico e privato. Un appuntamento per valorizzare le competenze del territorio e accompagnare i cittadini verso percorsi professionali per la prima volta di respiro internazionale.

Si invitano tutti i cittadini interessati a partecipare, inviando la propria candidatura alla giornata di selezione e a cogliere questa importante opportunità. Per informazioni Rivolgersi al CPI Agrigento, Via Acrone ,51, Agrigento 92100 al numero 0922552230 o 0922552203 o via mail a: ido.agrigento@gol-sicilia.it