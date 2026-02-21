Ci sono quattro indagati per la morte di Angelo Giardina, il 21enne canicattinese deceduto in un tragico incidente nel giugno 2024, travolto dal muletto che stava manovrando all’interno dell’area di una ditta per la quale lavorava “in nero”. La Procura di Agrigento, con il pm Elettra Consoli, ha notificato l’avviso di conclusione indagini ai proprietari e gestori di fatto dell’azienda che si occupa di movimento terra. Il giovane, dai successivi accertamenti dei carabinieri, è risultato peraltro sprovvisto di una regolare assunzione. Era di fatto un lavoratore in nero. Gli indagati avranno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.
