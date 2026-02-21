Sono ore di apprensione a Porto Empedocle perché da ieri sera non si hanno più Notizie di Rossana Gucciardo ,41 anni non vedente in servizio presso il comune in qualità di centralinista. Sono state immediatamente attivate le ricerche da parte delle Autorità competenti.Si invita chiunque abbia notizie utili o avvistamenti a contattare tempestivamente: Numero Unico di Emergenza (N.U.E.) 112. Oppure rivolgersi direttamente alle Forze dell’Ordine. Ogni informazione, anche se ritenuta di minima importanza, può essere fondamentale. “Confidiamo – scrive il comune empedoclino -nella collaborazione di tutta la comunità”.