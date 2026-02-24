“Iniziamo a raccogliere i primi frutti dell’intenso lavoro che in questi giorni ho svolto con i vertici di AICA”. Lo annuncia con grande soddisfazione il sindaco Vincenzo Corbo, che aggiunge “saranno avviati numerosi e significativi interventi sul territorio, a cui si aggiungeranno presto altri di pari importanza”.

“Il primo riguarda la zona PEEP. Su mia sollecitazione, i tecnici comunali e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno incontrato alcuni residenti di via Nilde Iotti per discutere la possibilità dell’allaccio alle condotte, in parte realizzate nel 2009 da Girgenti Acque – spiega – Ho concordato con AICA che tale ramificazione venga collegata alla condotta della zona di c.da “Reda”, nello specifico in via Giudice Antonino Saetta, garantendo ai residenti una fornitura idrica continuativa. In via Nilde Iotti sono inoltre in corso i lavori di sostituzione di un tratto della rete fognaria, gravemente compromessa da una frana e da un incendio – chiarisce il capo della giunta comunale – Sono previsti diversi interventi nei quartieri attualmente privi di allaccio, mediante il collegamento della condotta idrica alle ramificazioni di via Pertini e di via Nilde Iotti. Ulteriori lavori saranno eseguiti in via Giovanni Paolo II e in via D’Acquisto. Per le abitazioni di via D’Acquisto, che si trovano a una quota superiore rispetto al serbatoio “Bastianella”, ho richiesto e ottenuto la realizzazione di una vasca di accumulo che consentirà di pompare l’acqua direttamente nella parte alta del quartiere”.

Attualmente, sono quattro le squadre operative impegnate sul territorio comunale. “A regime – annuncia il sindaco – saranno gli interventi previsti con l’appalto di sei milioni di euro per la sistemazione della rete ammalorata”.

Infine, Vincenzo Corbo promette: “Continuerò a seguire personalmente ogni intervento nell’interesse esclusivo della nostra comunità, che garantisco è al centro del mio quotidiano impegno”.