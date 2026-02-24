È di un arresto e una denuncia il bilancio di un sabato notte alquanto movimentato nei luoghi della movida agrigentina. I poliziotti, impegnati nel servizio disposto dal questore per garantire sicurezza in zone “sensibili”, sono intervenuti dopo una segnalazione tra via Atenea e piazza San Francesco.

Due giovani – entrambi di Favara – sono andati in escandescenza forse dopo aver alzato un pò troppo il gomito. Un ventiquattrenne è stato arrestato per lesioni personale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Un agente, nel tentativo di riportare la calma, è stato aggredito e trasferito in ospedale con una prognosi di dieci giorni. L’amico più giovane, invece, è stato denunciato e sanzionato per ubriachezza molesta.