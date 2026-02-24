I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di un anziano di 81 anni, arrestando in flagranza di reato un 19enne palermitano con precedenti specifici e, denunciando la complice 17enne residente a Capaci, entrambi accusati di tentata truffa aggravata.

La vittima era stata contattata telefonicamente da alcuni complici degli indagati che, presentandosi come “Carabinieri” ovviamente finti, con modalità fraudolente, avevano riferito che la sua autovettura risultava coinvolta nella commissione di alcuni reati avvenuti a Palermo.Nel corso della conversazione, gli interlocutori, prospettando inverosimili conseguenze di natura giudiziaria, inducevano l’anziano in un forte stato di preoccupazione tanto da convincerlo a consegnare denaro e oggetti di valore.Il tentativo di truffa non si è concretizzato grazie alla prontezza del figlio della vittima, presente all’interno dell’abitazione che insospettito, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 mettendosi in contatto con i veri “Carabinieri” ai quali, riferiva che il padre, era al telefono con “i sedicenti Carabinieri” i quali stavano prospettando una perquisizione con l’intento di impossessarsi di oro e soldi contanti. Fondamentale per il monitoraggio della situazione è stata la collaborazione della nipote undicenne della vittima, anch’ella all’interno dell’appartamento. La bambina è riuscita a raccontare minuziosamente allo zio, in costante contatto con la Centrale Operativa, le indicazioni che i malfattori fornivano telefonicamente al nonno. Immediato è stato l’intervento dei militari della Sezione Operativa coadiuvati nelle fasi esecutive dai colleghi della locale Stazione che, hanno predisposto in servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’81enne riuscendo a cogliere in flagranza i due indagati. Questi ultimi giunti presso l’abitazione della vittima a bordo di un motoveicolo sono stati bloccati dai militari, nel momento in cui si sono avvicinati al cancello dell’abitazione per ricevere un sacchetto.

A seguito di perquisizione e accertamenti nell’immediatezza dei fatti, sono stati sequestrati quattro monili in oro e metallo dorato, oltre a modica quantità di sostanza stupefacente trovata in possesso del diciannovenne che, è stato anche denunciato per guida senza patente.