Al via a Castrofilippo la campagna di tesseramento al movimento “Controcorrente” fondato da Ismaele La Vardera. Già tante persone in paese hanno già aderito a questo nuovo progetto politico. L’obiettivo però è quello di crescere ulteriormente. Per tale motivo “se ami questa terra, se vuoi un futuro diverso, se sei stanco della vecchia politica” l’appello lanciato dagli esponenti cittadini è quello di aderire al movimento. Tesserandosi sottolineano fari parte dei cambiamento. Per potere aderire a Controcorrente ci si può rivolgere a Giuseppe Lo Brutto, Federico Taibi, Monica Mulè ed Angelo Asaro. Oppure ci si può tesserare on line / siciliacontrocorrente.it/iscrizione