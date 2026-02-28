I Subsonica annunciano “TERRE RARE 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno.

La tournée estiva farà tappa a CATANIA per un live da non perdere! L’appuntamento è per il 2 agosto a Catania sotto il palco di Villa Bellini. Il live è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad Concerti e rientra all’interno della nuova programmazione di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata firmata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2026.

Il tour farà seguito a “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera – il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile – e all’annuncio dell’undicesimo album della band dal titolo “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, preordinabile a questo link.

“Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

CIELI SU TORINO 96-26 non rappresenta solo l’atteso ritorno della band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. La stessa città di Torino e la Regione Piemonte – grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment – saranno protagoniste delle celebrazioni del trentennale, con iniziative che le coinvolgeranno, intrecciandosi con i luoghi che più hanno segnato la storia dei Subsonica: mostre, eventi, percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, per un abbraccio e omaggio reciproco fra band e città. Info su www.livenation.it e www.subsonica.it

CIELI SU TORINO 96-26

31 marzo 2026 – OGR, Torino // SOLD OUT

1 aprile 2026 – OGR, Torino // SOLD OUT

3 aprile 2026 – OGR, Torino // SOLD OUT

4 aprile 2026 – OGR, Torino // SOLD OUT

OFFICIAL PARTNER

image005.png

MEDIA PARTNER

image006.pngimage007.pngimage008.png

TERRE RARE 96-26

26/06 PADOVA, Sherwood Festival

29/06 BOLOGNA, Sequoie Music Park

10/07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival

11/07 AREZZO, Men/go Music Fest

12/07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) – Roma Summer Fest

15/07 COLLEGNO (TO), Flowers Festival

17/07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co

24/07 NAPOLI, Noisy Naples Fest

25/07 ANCONA, Flame Festival

27/07 GENOVA, Live in Genova – Porto Antico (Arena del Mare)

01/08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Be Alternative Festival

02/08 CATANIA, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

13/08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest

14/08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

16/08 CABRAS (OR), Dromos Festival

20/08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

22/08 S. MAURO PASCOLI (FC), Acieloaperto Festival