Il 26 febbraio 2026 presso la sala Convegni del Ristorante Madison di Realmonte (Agrigento), si è tenuto il workshop “Formazione per personale dell’istruzione professionale e apicoltori”, nell’ambito del progetto “Adeguare i requisiti di igiene, confezionamento e produzione a livello UE per il miglior miele”, nell’ambito del WP3 – Malattie e trattamenti delle api.

Parlare di malattie delle api significa affrontare una delle sfide più delicate per l’agricoltura e l’ambiente. Le api non sono solo produttrici di miele: rappresentano un pilastro fondamentale per l’impollinazione e quindi per la biodiversità, la sicurezza alimentare e la sostenibilità dei sistemi agricoli. La loro salute è direttamente legata alla qualità e alla sicurezza del miele, prodotto simbolo della tradizione agroalimentare europea e risorsa economica per migliaia di imprese.

In questo contesto, il workshop si propone di rafforzare le competenze tecniche e normative degli operatori del settore, offrendo strumenti pratici per prevenire, diagnosticare e curare le principali patologie che colpiscono le api.

L’incontro si è aperto con gli interventi dei relatori dell’ASP di Agrigento, in particolare ha aperto il convegno il Dott Lorenzo Alfano direttore del DPV, l’introduzione al progetto BestHoney è stata svolta del Dott. Salvatore Pacinella, quindi il Dott. Raffaele Elia Direttore Sanitario dell’ASP di Agrigento ha relazionato sulla correlazione tra Ambiente, salute Animale e salute Umana. Di seguito sono state svolte le altre relazioni e nello specifico da parte dell’ Agr. Ignazio Vassallo, del Geom. Salvatore Lo(apicoltore), dell’ esperto Emilio Pellitteri (apicoltore), e dal Prof. Rosario Pellitteri .

I lavori svolti hanno lo scopo di fornire un contributo fondamentale per comprendere come i fattori ambientali e territoriali influenzino la diffusione delle malattie e, di conseguenza, la produttività degli apiari.

L’obiettivo del progetto è rafforzare le competenze professionali nel settore della produzione di miele, armonizzando le pratiche di igiene, confezionamento e produzione con gli standard dell’Unione Europea. Attraverso lo sviluppo di materiali didattici, l’analisi delle esigenze del settore e lo scambio di buone pratiche, BestHoney mira a creare un collegamento concreto tra istruzione e formazione professionale, ricerca, politiche pubbliche e requisiti normativi.

Il partenariato internazionale è coordinato dalla Direzione Provinciale dell’Agricoltura e delle Foreste di Eskişehir (Turchia) e coinvolge l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, il CIHEAM di Bari, il Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Spagna) e l’Université de Technologie de Compiègne (Francia).

La tutela della salute delle api non riguarda solo gli apicoltori: è una responsabilità collettiva che coinvolge istituzioni, settore dell’istruzione e della formazione, ricerca e decisori pubblici. Investire nella prevenzione delle malattie, nell’innovazione tecnologica e nell’armonizzazione normativa significa tutelare la qualità del miele europeo, salvaguardare la biodiversità e sostenere un settore strategico per l’economia rurale.