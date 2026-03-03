Prosegue l’attività di monitoraggio della polizia di stato sugli esercizi pubblici della provincia di Ragusa, finalizzata a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e intrattenimento. Durante una serie di accertamenti mirati nel capoluogo ibleo, gli agenti della squadra amministrativa della divisione pasi hanno riscontrato irregolarità riguardanti l’organizzazione di eventi aperti al pubblico.

Verifiche della polizia

Dalle ispezioni effettuate nei giorni scorsi, è emerso che due locali della zona avevano organizzato serate con dj set senza aver richiesto né ottenuto le prescritte autorizzazioni necessarie per i pubblici spettacoli. Il personale operante ha verificato l’assenza della documentazione richiesta dalla normativa attuale, che disciplina le attività di intrattenimento per tutelare la sicurezza dei partecipanti e la regolarità delle licenze commerciali.

Diffida per i titolari

A seguito delle violazioni riscontrate, i titolari delle due attività sono stati formalmente diffidati dall’organizzare ulteriori eventi o manifestazioni di intrattenimento senza aver prima regolarizzato la propria posizione amministrativa. Il provvedimento mira a impedire il proseguimento di attività non autorizzate che potrebbero eludere i controlli sulla capienza e sui parametri di sicurezza dei locali. Gli uffici della questura continueranno a monitorare gli esercizi della provincia per assicurare che ogni iniziativa di pubblico spettacolo si svolga nel pieno rispetto delle leggi.