L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda le false proposte di investimenti online. Attenzione alla diffusione online di articoli, video e interviste completamente falsi, presentati da volti noti o figure politiche e istituzionali per aumentarne la credibilità. Sono state utilizzate, in particolare, le voci, i video e l’immagine di noti giornalisti e alti rappresentanti istituzionali, i cui interventi televisivi – originariamente genuini – sono stati alterati e modificati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, con la creazione di video promozionali deepfake nei quali sembrano sponsorizzare forme di investimenti online. Questi contenuti promuovono presunti investimenti “sicuri” o “ad alto rendimento”, collegati in realtà a piattaforme truffaldine create per ingannare gli utenti. SI TRATTA DI UNA TRUFFA! I cybercriminali utilizzano tecniche di intelligenza artificiale (deepfake) per riprodurre in modo estremamente realistico volti, voci e movimenti, attribuendo a persone pubbliche dichiarazioni mai.La Polizia di Stato consiglia di:

• Diffidare da articoli, video o interviste che promuovono investimenti garantiti o rendimenti elevati, prestando attenzione anche agli annunci sponsorizzati sui social;

• Verificare sempre la fonte ufficiale delle notizie e consultare i siti della ESMA, Consob e Banca d’Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati

• Non seguire link o banner pubblicitari che rimandano a piattaforme sconosciute. Si tratta di un’efficacie allerta che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” può evitarci molti grattacapi. Nel caso siate comunque incappati in una situazione di questo tipo potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.