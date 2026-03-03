una pattuglia della stazione Carabinieri di Motta Sant’Anastasia ed una di Paternò, sono intervenuti, in sinergia con la Centrale Operativa, nel territorio del comune di Paternò, per una violenta lite familiare in corso.

Raggiunta l’abitazione indicata, uno stabile su tre livelli, gli investigatori non hanno trovato nessuno in casa scoprendo che due fratelli e la madre, aggrediti poco prima da un terzo fratello, si erano dovuti recare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paternò per ricevere cure mediche per le ferite riportate.

Dalla ricostruzione delle fasi dell’aggressione, sulla base del racconto delle vittime, è emerso come, da qualche mese, il più giovane dei fratelli, avesse reiterato comportamenti violenti nei confronti degli altri due fratelli, un 70enne ed un 64enne, e dell’anziana madre di 90 anni. Nella mattinata, pretendendo che i due fratelli, pur avendogli rappresentato la loro estraneità, gli dovessero cercare in casa un libro che lui non era riuscito a trovare, ha iniziato ad inveire nei loro confronti, accendendo i toni allorquando l’anziana madre era scesa al piano terra per capire cosa stesse accadendo. Improvvisamente il 54enne ha tirato fuori dai pantaloni una pistola e, puntandola contro i fratelli e la madre, avrebbe minacciato di ucciderli tutti.

I due fratelli, scagliatisi sul germano, hanno tentato di disarmarlo ma l’aggressore avrebbe morso le mani ad entrambi, colpendo il capo al più grande con il calcio della pistola.

Il 54enne, allontanatosi da casa a bordo della sua auto, è stato intercettato dopo circa un’ora dai militari dell’Arma mentre faceva rientro a casa. Successivamente l’uomo, ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri l’arma, del tipo a salve, con tappo rosso apposto al vivo di volata, che è stata sequestrata.

I Carabinierisulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionaleeferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna. hanno denunciato il 54enne per “lesioni personali” all’Autorità Giudiziaria che ha emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.