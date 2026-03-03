Il Comune di Riposto ha ottenuto un importante finanziamento di 300 mila euro dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nell’ambito del bando pubblico denominato ‘Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima’. Il progetto finanziato, che vedrà la riqualificazione e rifunzionalizzazione del mercato del pesce e il miglioramento delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori del settore, punta a valorizzare una struttura storica e strategica per l’economia cittadina, migliorando al contempo le condizioni operative dei pescatori e degli operatori del comparto.

Gli interventi previsti riguardano: la rifunzionalizzazione degli spazi interni della pescheria, con postazioni uniformi, più ordinate e dotate di servizi adeguati; il rifacimento completo degli impianti elettrico e idrico, con produzione di acqua calda sanitaria; l’installazione di un impianto di ventilazione meccanica per garantire qualità dell’aria, comfort e rispetto delle normative igienico-sanitarie; la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW per ridurre consumi ed impatto ambientale e la riqualificazione dell’area di sbarco del pescato al molo foraneo, con migliore illuminazione, punto acqua potabile e delimitazione dell’area per garantire maggiore sicurezza.

“Si tratta di un finanziamento strategico – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – perché investe direttamente su uno dei cuori produttivi della nostra città. Il mercato del pesce non è solo un luogo di vendita, ma un simbolo identitario e un presidio economico fondamentale. Con questi interventi miglioreremo le condizioni di lavoro degli operatori, la sicurezza e la qualità del servizio offerto ai cittadini e ai visitatori. Questo progetto – aggiunge il primo cittadino – si inserisce in una visione più ampia di rilancio della filiera della pesca, che per Riposto rappresenta un comparto storico e trainante. Modernizzare le infrastrutture significa rendere più competitivo il nostro sistema produttivo, tutelare la salute degli operatori e ridurre l’impatto ambientale”.