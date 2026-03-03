Un trentacinquenne di Licata è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono allo scorso weekend. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe scagliato all’indirizzo della compagna – una trentenne del posto – picchiandola.

Tutto è successo in un appartamento del popoloso centro dell’agrigentino, in presenza anche dei figli. Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno soccorso la ragazza. La persone offesa, stanca dei continui soprusi, ha così deciso di denunciare il compagno manesco.