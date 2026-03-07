Comune di Campobello di Licata. Atto dell’area comunale Lavori pubblici, diretta dal responsabile dell’Ufficio tecnico architetto Salvatore Di Vincenzo.
Consolidamento degli elementi strutturali non verificati per le azioni statiche della scuola media statale “”Giuseppe Mazzini””.
Determinata la liquidazione alla societa’ “”MetalWodd”” di Niscemi (Caltanissetta), per la somma di euro 84.506,65, iva inclusa
La spesa risulta rilevata ai fini della rivelazione patrimoniale.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, verifiche statiche nelle scuole medie
