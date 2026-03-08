Margherita Rizza sarà il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Lo ha deciso oggi la giunta, su proposta dell’assessore al ramo, Elvira Amata.

Attualmente, in attesa dell’insediamento del nuovo dirigente, il dipartimento continua a essere retto ad interim dal segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo. Ciò perché nelle scorse settimane è stato, prorogato a Margherita Rizza l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli Affari extraregionali, fino al completamento della procedura di selezione per la nomina del sostituto.

Quella di oggi è l’ultima nomina, in termini temporali, di una tornata di scelte operate dalla giunta regionale a partire da gennaio.

L’altro ieri il via libera a Iacolino al Policlinico di Messina

Appena due giorni fa la giunta regionale, dopo il parere favorevole espresso dalla competente commissione dell’Assemblea regionale, aveva completato la procedura di nomina di Salvatore Iacolino a direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina, con decorrenza da giovedì 5 marzo, dunque da ieri.

Iacolino ha così lasciato la carica di dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute. La giunta ha deliberato, contestualmente, l’avvio di una procedura di interpello per individuare il nuovo dirigente generale. Nelle more, l’incarico viene ricoperto ad interim dall’avvocato generale della Regione Giovanni Bologna. Quest’ultimo aveva lasciato a sua volta l’interim di dirigente generale del dipartimento Turismo, sport e spettacolo, che era stato assegnato al segretario generale della Presidenza Ignazio Tozzo. Una assegnazione solo per pochi giorni in attesa della nomina di Margherita Rizza e del suo insediamento che avverrà nei prossimo giorni

Novità al vertice anche dia altri due uffici strategici dell’amministrazione regionale

Nel corso di queste settimane, inoltre, la giunta regionale di governo, su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, ha conferito a Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia, l’incarico ad interim di segretario generale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in attesa della definizione della procedura di selezione per sostituire Leonardo Santoro, dal primo marzo in quiescenza.