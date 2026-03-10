Si alza il sipario, martedì 10 marzo, a Campobello di Licata, sulla festa secolare in onore di San Giuseppe Patriarca. Si concludera’ venerdì 20 marzo. L’Unità Pastorale “Sacra Famiglia” e la Parrocchia San Giuseppe promuovono un programma ricco. Dieci giorni di eventi religiosi, sociali e culturali che interesseranno l’intera comunità ecclesiale. Una buona fetta della raccolta verrà devoluta alla popolazione di Il programma abbraccia temi diversi ogni giorno: dalla scuola alle missioni, dalla condivisione alimentare alla preghiera per i sofferenti.

I festeggiamenti, pertanto, avranno non solo carattere spirituale, ma anche sociale e comunitaria. I sacerdoti responsabili sono Padre Marco Damanti e Padre Augustino Mgovano.

Martedi, giornata dedicata alla scuola, con l’Uciim (docenti cattolici). In prima serata, alle ore 17,30, recita del santo rosario e sacro manto, segmenti spirituali animati dal Movimento Pro Sanctitate. Seguiranno la celebrazione della Santa messa, officiata da don Pontillo, prelato della Curia di Agrigento

Poi, alle ore 19, conferenza su San Giuseppe, relatore il prof. Calogero Brunetto, presidente della Storia Patria di Agrigento.

Eventi nella Chiesa San Giuseppe.

Giovanni Blanda