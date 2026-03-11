Ancora un femminicidio. Una donna è stata assassinata dal suo ex compagno. Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina.

La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato ha confessato ed è stato portato in carcere. Bonfiglio era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. In base alle prime indagini, il sessantasettenne sarebbe andato a trovare la ex per parlare ma sarebbe stato respinto.

Bonfiglio avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire il femminicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.