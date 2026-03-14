Annullati a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani in programma alle 9 e lo spettacolo della cerimonia conclusiva, alle 14:00 al Tempio della Concordia. Lo comunica l’organizzazione della sagra che assicura “I biglietti già acquistati saranno naturalmente rimborsati”.
Gli eventi si svolgeranno al Palacongressi di Agrigento con una diversa programmazione.
Alle 11 è previsto lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”.
Il costo del biglietto sarà di 9 euro.
Alle 14:30 si terrà invece la cerimonia conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, nel corso della quale sarà assegnato il Tempio d’Oro al gruppo vincitore, insieme agli altri riconoscimenti del Festival Internazionale del Folklore.
Il biglietto per assistere alla cerimonia avrà un costo di 12 euro.
I ticket per gli eventi saranno disponibili a partire dalle ore 17:30 di oggi, online sul sito www.agrigentoticket.it e presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.