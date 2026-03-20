la linea fissa TIM è completamente fuori servizio in diverse zone del centro abitato di Naro e delle contrade limitrofe, creando gravi disagi a privati, attività commerciali e professionisti. Il problema, segnalato da numerosi utenti, ha colpito in particolare i POS (terminali di pagamento elettronico), rendendo impossibile per molti esercizi commerciali accettare pagamenti con carta di credito o bancomat, con inevitabili perdite economiche e code ai bancomat funzionanti.

l guasto sembra concentrato su un tratto di rete locale: secondo le prime segnalazioni raccolte da utenti e pagine Facebook locali (come gruppi di residenti e pagine istituzionali del Comune), potrebbe trattarsi di un cavo tranciato durante lavori stradali o di manutenzione in zona periferica, oppure di un problema alla centrale di commutazione o a un nodo di distribuzione secondario.

Il numero di assistenza 187 (raggiungibile da rete mobile o da altri operatori) ha confermato l’esistenza di un’interruzione massiva sul territorio di Naro e ha indicato un ripristino previsto entro il 27 marzo 2026, ovvero una settimana di attesa per molti utenti. Questa tempistica è stata comunicata a diversi segnalanti, che lamentano ritardi nelle squadre di intervento e mancanza di informazioni precise sullo stato dei lavori.

Nel frattempo, molti utenti stanno migrando temporaneamente su connessioni mobili alternative o hotspot da altri operatori.