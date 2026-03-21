Due intimidazioni nell’arco di tre giorni: è quanto accaduto davanti il cimitero di Favara, in pieno giorno. Nel parcheggio del Campo Santo due auto sono state prese di mira con le identiche modalità. Tutte e quattro le gomme squarciate e le fiancate rigate pesantemente. L’ultimo caso si è verificato ieri e vede protagonista l’auto personale della responsabile del servizio cimiteriale del Comune di Favara che ha immediatamente allertato i carabinieri al 112.

La donna ha denunciato l’accaduto ai militari che stavano già indagando su un caso simile, se non identico, e adesso stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicine al luogo dell’accaduto poiché non esiste un impianto di telecamere a circuito chiuso all’interno e all’esterno del cimitero favarese.

Altri casi di danneggiamento, addirittura di lapidi, sono stati segnalati negli ultimi anni al Comune e ai Carabinieri ma mai nulla di concreto è stato fatto per prevenire questi dilaganti casi di danneggiamento che imperversano in quella zona, tutt’altro che pacifica, di Favara.