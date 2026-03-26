Home Cronaca Favara, inaugurato Museo multimediale “Le vie dello zolfo” (video) CronacaFavara Favara, inaugurato Museo multimediale “Le vie dello zolfo” (video) Di Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 È stato inaugurato a Favara il museo multimediale le vie dello zolfo. È stato realizzato grazie ad un finanziamento del Gal Sicilia Centro Meridionale. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Agrigento, sit-in della comunità sorda: “Da oltre 75 anni senza una sede provinciale” Ordine dei veterinari Agrigento: Antimicrobici, una minaccia globale silenziosa L’Intelligenza Artificiale al servizio della salute: il seminario promosso da Ordine degli Infermieri di Palermo Congresso Europeo di Urologia, presentato dall’urologo siciliano Territo, il nuovo laser che rimuove i tumori al rene Intelligenza artificiale, software libero e futuro digitale aperto: torna all’Università di Palermo il GNU/Linux Meeting Confartigianato Palermo, focus sull’innovazione nel settore lavanderie Ultime Notizie Calcio a 5, dura sconfitta casalinga per Canicattì Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Calcio a 5, Canicattì perde 3-0 in casa. Ma si pensa già al prossimo obiettivo: le Finals di Coppa Italia ad Ancona venerdì 27 marzo. Le... Agrigento, sit-in della comunità sorda: “Da oltre 75 anni senza una sede provinciale” Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 La comunità sorda della provincia di Agrigento scende in piazza. Venerdì 27 marzo 2026 si terrà un sit-in davanti alla Prefettura per denunciare... Ordine dei veterinari Agrigento: Antimicrobici, una minaccia globale silenziosa Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Si intitola “Resistenza agli Antimicrobici (AMR): dalla minaccia globale alla pratica veterinaria” il convegno promosso dall’Ordine dei medici veterinari di Agrigento, con la responsabilità... L’Intelligenza Artificiale al servizio della salute: il seminario promosso da Ordine degli Infermieri... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici ospiterà oggi l’evento formativo su AI e Evidence Based Practice. A organizzare il seminario l’Ordine degli Infermieri di... Congresso Europeo di Urologia, presentato dall’urologo siciliano Territo, il nuovo laser che rimuove i... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Angelo Territo, urologo siciliano originario di Licata (AG), al Congresso Europeo di Urologia di Londra ha presentato la nuova frontiera nel trattamento conservativo dei... Intelligenza artificiale, software libero e futuro digitale aperto: torna all’Università di Palermo il GNU/Linux... Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Sabato 28 marzo 2026, al Teatro Gregotti dell’Università di Palermo (Edificio 17, Campus di Viale delle Scienze), si terrà la nuova edizione del GNU/Linux... Confartigianato Palermo, focus sull’innovazione nel settore lavanderie Redazione Canicatti Web Notizie - 26 Marzo 2026 Perfezionamento professionale, innovazione e sostenibilità al centro del seminario tecnico “Aggiornamento delle tecniche di pulitura capi in wet cleaning” promosso da Confartigianato Palermo, il...