Durante la Via Crucis vivente di Cianciana, un uomo tra il pubblico si è accasciato a terra, era in arresto cardiaco. Per un attimo si è temuto il peggio. Tra i figuranti erano presenti soccorritori del 118, che insieme a medici che si trovavano tra il pubblico, si sono precipitati immediatamente sull’uomo e hanno praticato subito il massaggio cardiaco, continuo e senza interruzioni fino a quando il cuore è tornato a battere grazie anche all’utilizzo del defibrillatore. Il paziente è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.
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