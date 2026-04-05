Durante la Via Crucis vivente di Cianciana, un uomo tra il pubblico si è accasciato a terra, era in arresto cardiaco. Per un attimo si è temuto il peggio. Tra i figuranti erano presenti soccorritori del 118, che insieme a medici che si trovavano tra il pubblico, si sono precipitati immediatamente sull’uomo e hanno praticato subito il massaggio cardiaco, continuo e senza interruzioni fino a quando il cuore è tornato a battere grazie anche all’utilizzo del defibrillatore. Il paziente è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.