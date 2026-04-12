Ufficio elettorale del Comune di Campobello di Licata
Revisione semestrale delle liste elettorali. Gli elenchi sono predisposti dal responsabile dell’area pertinente, con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali. La deliberazione dell’ Ufficio e’ relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali. Ogni cittadino puo’ prenderne visione. E’ possibile presentare ricorso contro gli atti.
giovanni blanda
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