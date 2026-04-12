L’Unita’ pastorale “”Maria, Madre della Chiesa”” ha reso noto il calendario delle funzioni liturgiche, da aprile a giugno.
Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes:
Lunedì, ore 17,30, Santo Rosario, ore 18, Santa messa e Adorazione eucaristica
martedì e mercoledì, ore 17,30, Santo Rosario,
ore 18, Santa Messa
Chiesa Beata Maria Vergine dell’Immacolata
Ore 17,30, Santo Rosario, ore 18, Santa Messa e Adorazione eucaristica
Venerdì e Sabato, ore 17,30, Santo Rosario, ore 18 Santa Messa
Domenica
Ore 9, Chiesa Immacolata, Santa Messa
Ore 11, Chiesa Lourdes, Santa Messa.
Ore 18,30, Chiesa Lourdes, Santo Rosario
Ore 18, Santa Messa.
giovanni blanda