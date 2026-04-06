Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta ad essere raggirato è stato un insegnante sessantenne di Favara.

L’uomo è stato contattato telefonicamente da un sedicente maresciallo che gli ha riferito di dover effettuare un controllo su alcuni gioielli in suo possesso poiché da fantomatiche indagini l’automobile a lui intestata sarebbe stata usata per una rapina ad una gioielleria ad Agrigento.

Ovviamente tutto falso ma l’insegnante, poco dopo, ha aperto la porta al finto carabiniere che ha preso i gioielli. Secondo una prima stima il valore dei preziosi sottratti ammonterebbe a circa duemila euro. Al via le indagini dei militari della Tenenza di Favara per risalire all’identità del truffatore.