Un importante riconoscimento internazionale per un musicista canicattinese. Sabato 11 aprile 2026, alle ore 19:00, presso il Palazz id-Dumnikani di Vittoriosa (Birgu), la prestigiosa Società Filarmonica Prince of Wales Own organizza una serata musico-letteraria dedicata a Giuseppe Monterosso (Canicattì 1866-1947) e al maestro triestino Aurelio Doncich (1867-1944).

L’evento, patrocinato dall’Ambasciata d’Italia a Malta, vedrà la presentazione del volume Storia di Musiche Melite: Arte e Umanità di A. Doncich e G. Monterosso (Italia 1899-1908; Malta 1908-1938), scritto dal professor Dante Cerilli, studioso romano che da anni si occupa della riscoperta di questi due importanti personaggi della musica di fine Ottocento e primo Novecento.

Un musicista siciliano protagonista a Malta

Giuseppe Monterosso, originario di Canicattì, fu un musicista e compositore di rilievo: lavorò a Livorno, Palermo, Acireale, Aci Catena e, per oltre dieci anni, proprio a Malta, dove ricoprì ruoli di prestigio nelle bande filarmoniche. Insieme ad Aurelio Doncich, con il quale condivise importanti esperienze artistiche, contribuì a creare un ponte musicale tra Italia e Malta, fondendo la tradizione italiana con il contesto culturale maltese.

Durante la serata saranno eseguiti due brani storici di Monterosso, recentemente riscoperti e adattati per l’occasione dal maestro Reno Busuttil:

la romanza senza parole “Occhi Belli”, rinvenuta negli archivi della Filarmonica Prince of Wales Own;

il gran Valzer “Le Premier Amour” (1889), donato dal prof. Cerilli dagli archivi storici di Acireale.

Sarà inoltre inaugurata una mostra archivistica con manoscritti originali di Monterosso, alcuni dei quali conservati proprio nella collezione della Società filarmonica maltese.

Ospiti di alto profilo

La serata vedrà la presenza di un parterre di eccezione, tra cui:

S.E. Dr. Noel Camilleri, Ambasciatore di Malta in Georgia e Presidente della Għaqda Nazzjonali tal-Każini tal-Banda;

Mro. Cav. Gianpaolo Lazzeri, Presidente Nazionale dell’ANBIMA (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome);

On. John Boxall, Sindaco di Vittoriosa (Birgu);

Gran Priore Cav. Duca Michele D’Apice dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme;

Dott.ssa Ivana Legname, rappresentante di Focus Europe e Presidente dell’Associazione Maltese The Islands.

L’evento è coordinato dal dott. Joseph Anthony Bugeja, economista e ricercatore specializzato in storia delle società musicali tra Ottocento e Novecento.

L’iniziativa rappresenta un significativo riconoscimento alla figura di Giuseppe Monterosso, musicista siciliano che ha lasciato un’impronta importante nella vita culturale di Malta, e rafforza ulteriormente i legami artistici e storici tra l’Italia e l’isola mediterranea.

L’ingresso è aperto al pubblico e agli ospiti invitati.