I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, al termine di un’attività d’indagine, sulla scorta degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 43enne catanese per “furto aggravato”.

In particolare, sulla scorta della denuncia di furto, presentata dalla legale rappresentante della Biblioteca Regionale di Catania, gli investigatori hanno iniziato le indagini per identificare il responsabile del furto di un pluviale in rame installato nelle pertinenze della predetta biblioteca di via Gesuiti.

Dalla visione delle immagini acquisite, registrate dall’impianto di videosorveglianza dell’ente, i militari dell’Arma hanno notato un uomo a piedi vestito di scuro che, transitando una prima volta lungo il perimetro dell’immobile, guarda il pluviale per qualche secondo per poi proseguire. L’uomo, ritornato dopo qualche minuto, avvicinatosi al pluviale, viene immortalato dalle telecamere mentre si arrampica per cercare di smontarlo dalla sua sede, utilizzando anche uno strumento di colore rosso.

Uno tra i militari, giovando della profonda conoscenza del tessuto sociale del territorio, ha riconosciuto l’uomo per un 43enne catanese, gravato da numerosi precedenti penali per la commissione di reati contro il patrimonio. I Carabinieri, paragonando i filmati con l’effige dell’uomo, hanno quindi accertato la corrispondenza dei suoi tratti somatici ed antropometrici, denunciandolo.