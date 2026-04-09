Agrigento si prepara ad accogliere il congresso regionale “Neuroscienze in Rete – Connessioni Regionali per l’Innovazione Clinica”, promosso dalla Lega interdisciplinare per la Neurologia territoriale (Lint), che riunirà neurologi territoriali, neuropsichiatri infantili, geriatri, fisiatri, medici di Medicina generale e fisioterapisti provenienti da tutta la Sicilia.

L’evento, in programma venerdì, dalle 9 alle 17, e sabato, dalle 9:30 alle 13, nella sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone, nasce come momento di confronto con l’obiettivo di rafforzare la rete neurologica regionale attraverso modelli innovativi di integrazione ospedale-territorio e divenendo “un’occasione per discutere di cronicità e nuove tecnologie – afferma il neurologo Lelio Marchese Ragona, coordinatore Lint Sicilia e responsabile scientifico del congresso – valorizzando il ruolo strategico della Neurologia sul territorio”.

Durante il congresso, gli specialisti affronteranno temi centrali per la neurologia contemporanea, tra i quali la gestione delle cronicità neurologiche, con focus su Parkinson, demenze e depressione; le nuove frontiere terapeutiche nelle malattie neuromuscolari, nella SLA e nelle epilessie; i disturbi del sonno e applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito neurologico; l’integrazione tra Medicina generale, servizi territoriali e l’unità operativa complessa di Neurologia; gli approcci multidisciplinari e i modelli organizzativi per una rete siciliana più coesa. Il programma prevede, inoltre, letture magistrali, sessioni tematiche, tavole rotonde e momenti di confronto clinico, con la partecipazione di relatori provenienti dai principali centri neurologici dell’Isola.

“Neuroscienze in Rete” – spiega il dottore Lelio Marchese Ragona – rappresenta un passo importante verso una Neurologia territoriale più integrata, moderna e collaborativa, capace di rispondere alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, dalla cronicità e dall’innovazione tecnologica e nasce con l’obiettivo di riunire i neurologi territoriali della Sicilia per analizzare lo stato dell’arte dell’assistenza neurologica in Sicilia, individuare strategie condivise di miglioramento e promuovere la costruzione di una rete regionale realmente efficace e omogenea. Attraverso un format dinamico e partecipativo, che include relazioni, e discussioni plenarie, il congresso intende inoltre generare proposte operative e sinergie concrete, contribuendo allo sviluppo di una rete neurologica siciliana moderna, coesa e orientata al miglioramento continuo della qualità delle cure”.

Il board scientifico è composto da Filomena Cosentino, Salvo Dieli, Francesca Giglia, Francesco Rodolico e William Scalzo. L’evento è patrocinato dal Comune di Agrigento, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Agrigento e dall’Accademia italiana di Medicina del Sonno (Aims).