E’ stata inaugurata in grande stile alla fine dello scorso mese di febbraio. A Canicattì. per l’occasione è arrivata anche l’assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni accompagnata da alcuni deputati agrigentini. Stiamo parlando della Casa di Comunità realizzata nell’ex poliambulatorio di via Pietro Micca dove già si registrano i primi disservizi. Infatti, da quasi un mese l’ascensore che permette di raggiungere gli ambulatori e gli uffici ai piani superiori è guasto creando non pochi problemi agli utenti soprattutto persone anziane che devono recarci negli ambulatori di cardiologia oppure di pneumologia per visite specialistiche. Ambulatori che si trovano ai piani superiori della struttura, difficoltosi da raggiungere da parte di chi ha spesso difficoltà a deambulare. Impossibile poi senza ascensore far raggiungere le stanze adibite a visite mediche a chi è in barella. In via provvisoria e per sopperire al guasto è stato sistemato uno “scoiattolo” che dovrebbe agevolare l’accesso alla struttura ad anziani e disabili. Ma questo non basta assolutamente a superare i disagi che si sono venuti a creare. A provocare il fermo dell’ascensore un guasto al motore che in tutti questi giorni nessuno è riuscito a riparare. Ed allora, l’auspicio è quello che a questa situazione che si è venuta a creare all’interno della Casa di Comunità di Canicattì possa essere risolta al più presto soprattutto per le tante persone anziane che ogni giorni si recano presso la struttura sanitaria per effettuare visite mediche specialistiche e che non hanno la possibilità fisica di salire quelle rampe di scale.