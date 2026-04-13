Il Concorso Internazionale di Poesia “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”, giunto alla sua undicesima edizione, annuncia con grande entusiasmo la nascita della sezione speciale “Ars Lyrica Balkanica”, realizzata in collaborazione con la poetessa e scrittrice macedone Kristina Kralichin.

Questa nuova sezione rappresenta un importante progetto culturale dedicato all’area balcanica, una regione ricca di storia, tradizioni, lingue e identità diverse, unite da una straordinaria bellezza culturale. “Ars Lyrica Balkanica” si propone come un ponte poetico tra popoli, etnie e sensibilità differenti, nel segno della condivisione e del dialogo.

La coordinatrice e presidente della commissione di giuria della sezione è la stessa Kristina Kralichin, figura di riferimento nel panorama letterario balcanico.

Il direttore artistico del concorso, Calogero La Vecchia, esprime grande soddisfazione per questa nuova iniziativa:

«Il senso del nostro concorso è creare una rete di relazioni che, grazie alla poesia, abbraccia popoli, diversità linguistiche ed etnie differenti. La poesia unisce e, grazie ai principi fondanti del nostro Parnaso, accoglie».

Da sempre, il concorso si distingue per un lavoro portato avanti con passione, delicatezza e costanza:

«Non cerchiamo autocelebrazioni. Non abbiamo manie di grandezza e non speculiamo sulla poesia».

Negli anni, “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia” è diventato una realtà di respiro internazionale, capace di coinvolgere autori da tutto il mondo e di promuovere il valore della poesia come linguaggio universale di pace.

Tra le iniziative più significative, la sezione “La poesia è la mia lingua”, oggi riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, favorisce l’incontro tra bambini di diverse nazioni, nel segno del dialogo e della convivenza pacifica.

Il concorso si arricchisce inoltre di numerose sezioni speciali realizzate in collaborazione con importanti realtà culturali internazionali, dedicate a grandi figure della letteratura e della cultura mondiale, tra cui:

• il poeta Rasul Gamzatov, con il patrocinio morale del Ministero della Cultura del Daghestan;

• il poeta tartaro Amdi Giraibai, in collaborazione con l’Unione degli Scrittori della Crimea;

• il poeta Ante Popovski, con l’associazione culturale Kontext della Macedonia;

• il poeta Velimir Chlebnikov, in collaborazione con l’Istituto Statale di Cultura di Chelyabinsk;

• il poeta Federico García Lorca, nella sezione “Duende Lorchiano” con l’Unione Mondiale degli Scrittori;

• lo scienziato Anatoly Mozzhukhin, con l’Associazione dei Presidenti del Globo;

• il poeta e scrittore Adam Mickiewicz, in collaborazione con l’Unione Mondiale degli Scrittori e personalità culturali della Polonia.

Questa rete internazionale è stata costruita anche grazie ai viaggi culturali del prof. La Vecchia in Macedonia, Crimea, Daghestan e Russia, che hanno favorito l’incontro con intellettuali aperti al dialogo e alla pace. Tra queste figure spicca la scrittrice bielorussa Olga Ravchenko, coordinatrice di numerose sezioni speciali.

Ars Lyrica Balkanica – Premio Regionale di Poesia 2026

Con l’obiettivo di promuovere la poesia contemporanea e rafforzare il dialogo culturale nei Balcani, nasce ufficialmente il concorso regionale “Ars Lyrica Balkanica” per l’anno 2026.

Il concorso, a carattere non profit, si propone come piattaforma stabile per la valorizzazione della poesia lirica balcanica, con particolare attenzione all’autenticità espressiva, alla diversità linguistica e alle tendenze contemporanee.

Modalità di partecipazione:

• Possono partecipare poeti provenienti dai Paesi balcanici;

• È richiesta un’opera poetica inedita, a tema libero, di massimo 40 versi, nella lingua madre dell’autore;

• È possibile allegare, facoltativamente, una traduzione in inglese e/o italiano;

• La candidatura deve includere: nome, cognome, città, Paese, email e numero di telefono.

Premi:

• Primo, secondo e terzo premio “Ars Lyrica Balkanica”;

• Premio Kalòs (eccellenza poetica);

• Corona di Lirica (espressione lirica);

• Ode d’Oro (integrità tematica e stilistica);

• Eventuale premio speciale aggiuntivo.

Una selezione delle migliori opere parteciperà inoltre al concorso internazionale “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia” 2026, nell’ambito della cooperazione culturale internazionale.

Scadenza: 20 maggio 2026

Email: arslyricabalcanica@gmail.com

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione in formato elettronico, mentre i vincitori saranno premiati con diploma ufficiale. È prevista, al raggiungimento di un numero adeguato di partecipanti, la pubblicazione di un’antologia poetica.