Un riconoscimento profondo e sentito alla professionalità, alla dedizione e all’altissimo senso del dovere dimostrato dai militari della Stazione di San Filippo a Marsala.

A tributarlo è il SIM Carabinieri Sicilia che, in una nota, si congratula con i colleghi per l’operazione condotta con successo contro il fenomeno della gestione illecita dei rifiuti e delle estorsioni.

Secondo la sigla, si tratta “della testimonianza tangibile di una competenza tecnica e investigativa di prim’ordine”.

“Intervenire in situazioni di estrema tensione – afferma il SIM Carabinieri Sicilia – dove la minaccia fisica si intreccia con reati ambientali e predatori, richiede doti che vanno ben oltre il normale spirito di servizio”.

“I colleghi di Marsala – prosegue la Segreteria Regionale – hanno dato prova di straordinaria lucidità operativa, gestendo con equilibrio e fermezza soggetti pronti alla violenza e garantendo l’incolumità dei cittadini e il ripristino immediato dell’ordine legale: la professionalità dei carabinieri della Stazione di San Filippo è l’esempio di come l’Arma territoriale sappia coniugare la conoscenza profonda del tessuto sociale con tecniche d’intervento impeccabili”.

“Ogni giorno – osserva – i nostri colleghi lavorano in scenari complessi, ma l’accuratezza con cui è stata condotta l’operazione merita di essere sottolineata come modello di efficienza”.

Come evidenzia il SIM Carabinieri Sicilia, il settore della gestione dei rifiuti e del recupero dei materiali ferrosi è un ambito tecnicamente insidioso, che richiede una preparazione specifica per distinguere la prassi amministrativa dall’illecito penale.

“La capacità dei militari – commenta la Segreteria – di individuare la natura criminale delle condotte e di procedere agli arresti, dimostra un aggiornamento professionale costante e una padronanza delle materie giuridiche e operative non comuni, mettendo inoltre in luce la capacità di valutare immediatamente la pericolosità dei soggetti, la professionalità nella raccolta di elementi probatori inattaccabili nel delicato settore dei rifiuti speciali e la dedizione al servizio che si traduce in sicurezza reale per i lavoratori onesti della città lilibetana”.

Il SIM Carabinieri Sicilia rinnova dunque il proprio impegno nel valorizzare simili eccellenze.

“La professionalità dimostrata dai colleghi della Stazione di San Filippo – conclude – rappresenta la migliore risposta a chi tenta di inquinare l’economia e la serenità dei nostri territori: ai militari giunga il nostro ringraziamento per il loro operato, che onora l’uniforme e rappresenta la più alta espressione dei valori dell’Arma dei Carabinieri”.