Un’auto imbottita di droga è stata trovata dalla Polizia di Stato. L’intervento dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania ha permesso di sequestrare ben 5 chili di cocaina, che era stata nascosta nell’alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore.

Durante un’attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato un’auto parcheggiata in modo sospetto, nei presso dello stadio “Massimino”. Pochi minuti prima, un cittadino si era accorto della strana presenza dell’auto e, per questo, aveva ritenuto opportuno segnalarlo alla Sala Operativa della Questura. Dai primi accertamenti effettuati mediante le banche dati in uso alle forze di Polizia si è appurato che l’auto in questione risultava essere stata rubata. Pertanto, i poliziotti hanno ispezionato il veicolo, trovando cinque panetti di cocaina da un chilo ciascuno.

Tutta la droga trovata è stata sequestrata, infliggendo un duro colpo alla criminalità organizzata e spazzando via una ingente fonte di guadagno illecito. Infatti, il valore della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata si aggira complessivamente attorno ai 400 mila euro. Si tratta dell’ennesimo sequestro di droga attuato nelle ultime settimane dai poliziotti della Questura di Catania, impegnati in una serie di controlli a tappeto in città e in tutto il territorio provinciale.

Inoltre, per quanto riguarda il contrasto ai furti di auto, soltanto negli ultimi giorni, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rinvenuto 13 veicoli rubati che, dopo gli opportuni riscontri, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari che hanno espresso la loro gratitudine agli agenti della Polizia di Stato.