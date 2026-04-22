Sono aperte le iscrizioni al Grest 2026, dal titolo “Trasforma il mondo”, all’oratorio salesiano “Don Bosco” di Canicattì. Lo rende noto il presidente Cesare Calabrò. “Una tradizione storica che si rinnova ininterrottamente dal 1989, – dichiara – confermando l’Oratorio come il cuore pulsante dell’estate per i bambini e i ragazzi di Canicattì”.
Dal 24 giugno al 31 luglio, il Grest accoglierà partecipanti dai 5 ai 14 anni con un programma ricco di formazione, sport e creatività. Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.
Tantissime le attività in programma tra sport, giochi, musica e formazione.
Il Grest realizzato dai tanti animatori volontari che si dedicano ai più piccoli nello stile di Don Bosco.
“L’ASD AL QATTA’ – ORATORIO SALESIANO “DON BOSCO” e i suoi animatori – annuncia Calabrò – sono pronti a far vivere ai ragazzi di Canicattì un’estate indimenticabile, portando avanti una storia di accoglienza iniziata 37 anni fa”.